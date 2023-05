Vo veku 51 rokov zomrel Calvin Davis, bronzový medailista z OH 1996

New York 3. mája (TASR) - Vo veku 51 rokov zomrel bývalý americký atlét a bronzový medailista z OH 1996 v behu na 400 m prek. Calvin Davis. V stredu o tom informovali agentúra AP a oficiálna webstránka Svetovej atletiky (WA).



Podľa Atletickej federácie USA (USATF) zomrel Davis v pondelok, príčina úmrtia nie je známa. Američan začal atletickú kariéru na hladkej štvorstovke, postupne sa však preorientoval na 400 m prek., kde dosiahol väčšie úspechy. Na OH 1996 v Atlante získal bronzovú medailu, keď vo finále nestačil iba na krajana Derricka Adkinsa a Samuela Mateteho zo Zambie. Bol aj súčasťou zlatej americkej štafety na 4x400 m na halových MS 1995 v Barcelone. Po konci aktívnej športovej kariéry sa stal trénerom.