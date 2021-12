Rodina D. Maradonu opäť smúti, umrel Diegov mladší brat Hugo

Neapol 28. decembra (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrel v utorok na infarkt Hugo Maradona, mladší brat legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Armanda Maradonu.



Informáciu potvrdil taliansky futbalový klub SSC Neapol, kde Diego Maradona roky úspešne pôsobil. Aj Hugo Maradona hral futbal, rodnú Argentínu reprezentoval na majstrovstvách sveta v kategórii do 16 rokov. Do starších národných tímov sa už nedostal. Ako hráč pôsobil v Európe, obliekal dresy Rapidu Viedeň, Ascoli či Vallecana, v 90. rokoch sa výraznejšie presadil v Japonsku. Po hráčskej kariére pôsobil ako tréner v Portoriku, neskôr sa vrátil do Talianska a pracoval v mládežníckych tímoch amatérskych klubov v okolí Neapola. V Taliansku tiež zomrel.



Diego Maradona zomrel pred 13 mesiacmi (25. novembra 2020), krátko po šesťdesiatych narodeninách na zlyhanie srdca. Informovala agentúra AP.