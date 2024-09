Vo veku 58 rokov zomrel člen Siene slávy NBA Dikembe Mutombo

Los Angeles 30. septembra (TASR) - Vo veku 58 rokov zomrel bývalý konžsko-americký basketbalista a člen Siene slávy NBA Dikembe Mutombo. Pre svoje obranné schopnosti je všeobecne považovaný za jedného z najlepších blokárov a obrancov všetkých čias. Jeho rodina pred dvoma rokmi prezradila, že v Atlante absolvoval liečbu na nádor na mozgu.



Vedenie NBA uviedlo, že Mutombo zomrel v kruhu svojej rodiny. "Dikembe Mutombo bol jednoducho väčší ako život," povedal komisár NBA Adam Silver. "Na ihrisku bol jedným z najlepších blokárov v histórii súťaže. Mimo palubovky sa venoval pomoci druhým."



Mutombo strávil v NBA 18 sezón, hral za Denver, Atlantu, Houston, Philadelphiu, New York a vtedajší tím New Jersey Nets. Pivot bol osemnásobný účastník All-Star exhibície a v roku 2015 vstúpil do Siene slávy. Počas svojej kariéry dosiahol priemery 9,8 bodu a 10,3 doskoku na zápas.



Naposledy hral v sezóne 2008/2009 a po ukončení kariéry sa venoval charitatívnym a humanitárnym činnostiam. Hovoril deviatimi jazykmi a v roku 1997 založil nadáciu Dikembe Mutombo Foundation, ktorá sa zameriava na zlepšenie zdravia, vzdelania a kvality života ľudí v Kongu. Pôsobil v správnych radách mnohých organizácií vrátane Special Olympics International, nadácie CDC a národnej rady amerického fondu UNICEF.



"Nikto nemal väčšiu kvalifikáciu ako Dikembe na funkciu prvého globálneho veľvyslanca NBA. Miloval to, čo basketbal môže urobiť pre pozitívny vplyv na komunity, najmä v jeho rodnej Konžskej demokratickej republike a na celom africkom kontinente," konštatoval Silver.