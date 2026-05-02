Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Šport

Vo veku 59 rokov zomrel taliansky pretekár Alex Zanardi

Na archívnej snímke z 25. januára 1999 nový piloti F1 z tímu Williams Alex Zanardi (vľavo) z Talianska a Ralf Schumacher z Nemecka pózujú v Barcelone. Vo veku 59 rokov zomrel bývalý taliansky pretekár seriálu majstrovstiev sveta F1 Alex Zanardi. Po vážnej nehode v roku 2001, keď prišiel o obe nohy sa stal úspešným paralympionikom. Za Taliansko vybojoval štyri zlaté medaily na hrách v roku 2012 a 2016 v handbiku. Okrem toho má celkovo 12 prvenstiev z majstrovstiev sveta v období medzi rokmi 2013 a 2019. Foto: TASR/AP

Zanardi vstúpil do seriálu F1 ako pilot Jordanu, neskôr bol súčasťou Minardi, Lotusu a Williamsu.

Autor TASR
Rím 2. mája (TASR) - Vo veku 59 rokov zomrel bývalý taliansky pretekár seriálu majstrovstiev sveta F1 Alex Zanardi. Po vážnej nehode v roku 2001, keď prišiel o obe nohy sa stal úspešným paralympionikom. Informáciu o úmrtí oznámila Zanardiho rodina.

Zanardi vstúpil do seriálu F1 ako pilot Jordanu, neskôr bol súčasťou Minardi, Lotusu a Williamsu. Na svojom konte mal celkovo 44 štartov počas piatich sezón (1991 - 1994, 1999). Osudným sa mu stal návrat do zámorskej série CART, ťažká nehoda rezultovala v dočasný koniec pretekárskej kariéry.

Popri návratu na okruhy sa stal úspešným paralympionikom, za Taliansko vybojoval štyri zlaté medaily na hrách v roku 2012 a 2016 v handbiku. Okrem toho má celkovo 12 prvenstiev z majstrovstiev sveta v období medzi rokmi 2013 a 2019.

Zanardi mal v lete 2020 na handbiku kolíziu s protiidúcim kamiónom, počas ktorej utrpel vážne zranenia lebky a tváre. „Alex zomrel v pokoji a mal okolo seba najbližších. Ďakujeme každému za podporu,“ citovala agentúra AP stanovisko jeho rodiny.
