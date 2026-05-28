HOKEJOVÝ SVET SMÚTI: Vo veku 60 rokov zomrel Claude Lemieux
Príčinu, čas a ani miesto úmrtia nezverejnili.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. mája (TASR) - Vo veku 60 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Claude Lemieux, štvornásobný držiteľ Stanleyho pohára. Vo štvrtok o tom informovala NHL Alumni Association. Lemieux ešte v noci z pondelka na utorok niesol pochodeň v Bell Centre pred tretím duelom finále Východnej konferencie medzi Montrealom Canadiens a Carolinou Hurricanes. V zámorskej súťaži odohral 21 sezón, z celkových triumfov sa tešil dvakrát s New Jersey a raz s Canadiens a Coloradom Avalanche.
Príčinu, čas a ani miesto úmrtia nezverejnili. Claude Lemieux ukončil svoju bohatú kariéru v NHL v roku 2009. Na pozícii krídla si zahral v drese šiestich klubov. V druhom kole draftu v roku 1983 si ho vybral Montreal, s ktorým získal aj svoj prvý Stanley Cup o tri roky neskôr. Pokračoval s New Jersey v roku 1995 a o rok neskôr v tíme Colorada. Posledný celkový triumf si pripísal opäť v tíme Devils v roku 2000. Dovedna odohral v základnej časti 1215 zápasov, v ktorých nazbieral 786 bodov (379+407).
Fanúšikovia si ho však najlepšie pamätajú podľa výkonov z play off. Patril medzi najlepších hráčov vyraďovacej časti v celej histórii súťaže, zároveň sa však zaradil aj k tým najtvrdším. S 80 gólmi je v tabuľke strelcov v play off na 9. mieste. Tretie miesto mu patrí v štatistike trestných minút počas bojov o Stanley Cup (529).
Po skončení kariéry sa stal agentom hráčov NHL. Bol otcom štyroch detí, vrátane dlhoročného hráča NHL Brendana.
