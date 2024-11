Vo veku 62 rokov zomrel bývalý poľský reprezentant Jan Furtok

Katovice 26. novembra (TASR) - Vo veku 62 rokov zomrel po dlhej a ťažkej chorobe bývalý poľský futbalový reprezentant Jan Furtok. Niekdajšiemu útočníkovi diagnostikovali v roku 2021 Alzheimerovu chorobu, podľa slov rodiny sa jeho zdravotný stav neustále zhoršoval.



Furtok zamieril v roku 1988 z GKS Katovice do Hamburgu, o päť rokov neskôr prestúpil do Eintrachtu Frankfurt. V nemeckej Bundeslige odohral celkovo 188 stretnutí, v ktorých strelil 59 gólov. V roku 1995 sa vrátil do Katovíc, kde ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. V klube pôsobil potom ako tréner a neskôr aj prezident. Poľsko reprezentoval na MS 1986 v Mexiku, celkovo si v národnom tíme pripísal 36 štartov a 10 presných zásahov.



"Dozvedeli sme sa správu, s ktorou sa budeme dlho vyrovnávať. Po dlhom boji s ťažkým ochorením zomrel vo veku 62 rokov legendárny útočník GKS Katovice Jan Furtok. Bol najlepší strelec v histórii nášho klubu a niekoľkonásobný poľský reprezentant. Jeho talent, odhodlanie a jedinečnosť mu vyniesli špeciálne miesto v srdciach fanúšikov. Jeho dres s číslom 9 vyradíme," uviedol poľský klub podľa agentúry DPA.