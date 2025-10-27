< sekcia Šport
Vo veku 64 rokov zomrel bývalý gólman Realu Madrid
Po skončení hráčskej kariéry Ochotorena pôsobil tri ročníky ako tréner brankárov v FC Liverpool v ére kouča Rafaela Beniteza.
Autor TASR
Madrid 27. októbra (TASR) - Vo veku 64 rokov zomrel na rakovinu bývalý španielsky futbalový brankár Jose Manuel Ochotorena. Počas svojej kariéry chytal za Real Madrid, či FC Valencia. Bol aj člen španielskej reprezentácie na MS 1990 v Taliansku.
Ochotorena strávil v kráľovskom veľkoklube šesť sezón (1982 - 1988). Získal s ním trikrát ligový titul, dvakrát Pohár UEFA a raz Copa del Rey. „Veľmi nás zarmútila smrť našej brankárskej legendy. Úprimnú sústrasť jeho rodine, všetkým, ktorí ho milovali a klubom, v ktorých pôsobil,“ uviedol Real Madrid v oficiálnom vyhlásení podľa DPA.
Po skončení hráčskej kariéry Ochotorena pôsobil tri ročníky ako tréner brankárov v FC Liverpool v ére kouča Rafaela Beniteza. Súčasťou trénerského štábu bol aj pri španielskej reprezentácii, celkovo 17 rokov. Nechýbal pri triumfe Španielov na MS 2010 a taktiež na ME 2008 a 2012.
