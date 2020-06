Vo veku 64 rokov zomrel slávny gymnasta Kurt Thomas

New York 7. júna (TASR) - Bývalý americký reprezentant v športovej gymnastike Kurt Thomas zomrel v piatok vo veku 64 rokov na komplikácie po mŕtvici. Tú utrpel 24. mája, keď mu praskla bazilárna artéria v oblasti mozgového kmeňa, informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho rodinu.



Thomas bol prvý Američan, ktorý vybojoval zlatú medailu v prostných na MS, podarilo sa mu to na šampionáte v Štrasburgu 1978. Jeho triumf prekvapil aj organizátorov, tí nemali pripravenú americkú hymnu, čo spôsobilo zdržanie pri medailovej ceremónii. O rok neskôr na vo Forth Worthe obhájil zlato, pridal ďalšie na hrazde a získal aj tri striebra a bronz. V roku 1976 sa v Montreale zúčastnil na svojej jedinej olympiáde.