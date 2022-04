Vo veku 65 rokov zomrel Mike Bossy, legenda New Yorku Islanders

Člen Siene slávy a bývalý hráč Islanders Mike Bossy (v strede), kapitán Bruins Zdeno Chára (vľavo) a kapitán Islanders John Tavares pri slávnostnom vhadzovaní pred zápasom kanadsko-americkej NHL Boston Bruins - New York Islanders v New Yorku 29. januára 2015. Foto: TASR/AP

New York 15. apríla (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel v piatok legendárny kanadský hokejista Mike Bossy. Jeden z najproduktívnejších strelcov a hráčov New Yorku Islanders podľahol doma v Montreale rakovine pľúc, záverečné týždne života strávil v paliatívnej starostlivosti. Správu potvrdili Islanders a frankofónna kanadská stanica TVA Sports, pre ktorú Bossy pracoval ako hokejový analytik.," citovala AP z vyhlásenia prezidenta klubu Loua Lamoriella. "," dodal Lamoriello.Bossy pôsobil v tíme desať sezón (1977-1987) a Stanley Cup zdvihol nad hlavu v rokoch 1980 až 1983. Pri zisku tretieho titulu sa stal MVP play off a okrem toho streli vo finále víťazný gól, čo zopakoval aj o rok neskôr. V radoch Islanderes strávil celú kariéru v NHL a v roku 1977 získal aj Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika. Pre "ostrovanov" je to po úmrtí Clarka Gillesa a Jeana Potvina už tretia strata tento rok.Počas prvých deviatich sezón prekonal Bossy sezónnu hranicu 50 gólov, čo je ligový rekord. Spoločne s krajanom Waynom Gretzkym sú navyše jediní hráči, ktorí mali v NHL deväť 50-gólových sezón. Okrem iného má najväčší gólový priemer na duel (0,762) a je tretí najlepší v počte hetrikov (39). Bossy ukončil kariéru s 1126 (573+553) kanadskými bodmi v základnej časti pre problémy s kolenom a chrbtom. V 129 dueloch play off pridal 160 bodov (85+75).Spolu s Gillesom, Bryanom Trottierom a obrancom Denisom Potvinom nadviazali v roku 1980 na štvorročnú hegemóniu kanadského Montrealu Canadiens, ktorý v sedemdesiatych rokoch získal šesť titulov (1971, 1973, 1976-1979). V roku 1991 Bossyho uviedli do hokejovej Siene slávy.