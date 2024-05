Vo veku 66 rokov zomrel basketbalový tréner Milan Mišinský

Košice 1. mája (TASR) - Slovenský basketbalový tréner Milan Mišinský náhle zomrel vo veku 66 rokov. Klub RIM Basket Košice, v ktorom pôsobil v uplynulých rokoch, informoval o jeho úmrtí na sociálnych sieťach.



Mišinský získal počas hráčskej kariéry viacero úspechov, medzi ktorými vyniká titul majstra Československa v roku 1974 a účasť na ME 1976. V zbierke úspechov mal aj štart na ME stredných škôl v roku 1975. V rokoch 1977 - 1993 pôsobil v 1. lige v dresoch Košíc a Michaloviec. Od roku 1994 do 2003 bol tréner dievčat Cassovie Košice, následne viedol chlapčenský tím Tydam Košice. Neskôr pôsobil v klube svojho syna Richarda RIM Basket Košice, od roku 2019 bol tréner mládeže.