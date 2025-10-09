< sekcia Šport
Vo veku 69 rokov zomrel tréner Bocy Juniors Miguel Russo
Klub nezverejnil príčinu úmrtia, no bývalému defenzívnemu stredopoliarovi v roku 2017 diagnostikovali rakovinu.
Autor TASR
Buenos Aires 9. októbra (TASR) - Tréner argentínskeho futbalového klubu Boca Juniors Miguel Angel Russo zomrel vo veku 69 rokov.
Klub nezverejnil príčinu úmrtia, no bývalému defenzívnemu stredopoliarovi v roku 2017 diagnostikovali rakovinu. „Bol zapálený pre svoju prácu, húževnatý bojovník vo všetkých situáciách,“ uviedla Boca.
Russo odštartoval svoje tretie pôsobenie na lavičke tímu v júli, predtým ho viedol aj v rokoch 2007 a 2020 a 2021. Okrem toho trénoval aj Lanus, Estudiantes de La Plata, Velez či San Lorenzo. Počas aktívnej kariéry hral v rokoch 1975 až 1988 za Estudiantes. Informovala agentúra dpa.
