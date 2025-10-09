Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 69 rokov zomrel tréner Bocy Juniors Miguel Russo

Tréner argentínskeho klubu Boca Juniors Miguel Angel Russo drží trofej Copa Libertadores po víťazstve nad brazílskym klubom Gremio v Porto Alegre v Brazílii 20. júna 2007. Foto: TASR/AP

Klub nezverejnil príčinu úmrtia, no bývalému defenzívnemu stredopoliarovi v roku 2017 diagnostikovali rakovinu.

Autor TASR
Buenos Aires 9. októbra (TASR) - Tréner argentínskeho futbalového klubu Boca Juniors Miguel Angel Russo zomrel vo veku 69 rokov.

Klub nezverejnil príčinu úmrtia, no bývalému defenzívnemu stredopoliarovi v roku 2017 diagnostikovali rakovinu. „Bol zapálený pre svoju prácu, húževnatý bojovník vo všetkých situáciách,“ uviedla Boca.

Russo odštartoval svoje tretie pôsobenie na lavičke tímu v júli, predtým ho viedol aj v rokoch 2007 a 2020 a 2021. Okrem toho trénoval aj Lanus, Estudiantes de La Plata, Velez či San Lorenzo. Počas aktívnej kariéry hral v rokoch 1975 až 1988 za Estudiantes. Informovala agentúra dpa.
