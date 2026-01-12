< sekcia Šport
Vo veku 72 rokov zomrel Rolland Courbis, bývalý tréner Marseille
Courbis pôsobil aj na lavičkách Girondins Bordeaux, FC Toulouse, Racing Lens či Stade Rennes.
Autor TASR
Paríž 12. januára (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel v pondelok ráno bývalý francúzsky futbalista a neskôr tréner Rolland Courbis. Rodák z Marseille získal ako hráč dvakrát majstrovský titul s AS Monaco (1978, 1982), s „kniežatami“ sa v roku 1980 radoval aj zo zisku Francúzskeho pohára. O jeho úmrtí informoval špecializovaný web lequipe.fr.
V sezóne 1973/74 sa stal niekdajší obranca majstrom Grécka s Olympiakosom Pireus, hoci za klub z hlavného mesta odohral iba pár zápasov. Trénersky sa najviac zviditeľnil pôsobením v Olympique Marseille, ktorý v roku 1999 doviedol až do finále Pohára UEFA v moskovských Lužnikách. V ňom francúzsky tím podľahol Parme 0:3.
Courbis pôsobil aj na lavičkách Girondins Bordeaux, FC Toulouse, Racing Lens či Stade Rennes. Vyskúšal si aj angažmány v zahraničí - v SAE viedol tím Al-Wahda, trénoval Alaniu Vladikavkaz, USM Alžír, FC Sion či reprezentáciu Nigeru.
V sezóne 1973/74 sa stal niekdajší obranca majstrom Grécka s Olympiakosom Pireus, hoci za klub z hlavného mesta odohral iba pár zápasov. Trénersky sa najviac zviditeľnil pôsobením v Olympique Marseille, ktorý v roku 1999 doviedol až do finále Pohára UEFA v moskovských Lužnikách. V ňom francúzsky tím podľahol Parme 0:3.
Courbis pôsobil aj na lavičkách Girondins Bordeaux, FC Toulouse, Racing Lens či Stade Rennes. Vyskúšal si aj angažmány v zahraničí - v SAE viedol tím Al-Wahda, trénoval Alaniu Vladikavkaz, USM Alžír, FC Sion či reprezentáciu Nigeru.