Vo veku 73 rokov zomrel dvojnásobný vicemajster sveta Neeskens

Haag 7. októbra (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel bývalý holandský futbalista Johan Neeskens, ktorý patril medzi kľúčové postavy národného tímu "Oranjes". Vicemajster sveta z rokov 1974 a 1978 podľa Holandského futbalového zväzu (KNVB) v nedeľu podľahol bližšie nešpecifikovanej chorobe. Neeskens sa preslávil počas éry legendárneho Johana Cruijffa, s ktorým spoločne obliekal aj dres FC Barcelona.



"S Johanom stráca holandský a medzinárodný futbalový svet legendu," uviedla KNVB vo svojom vyhlásení. Neeskens dokázal počas kariéry vyhrať trikrát trofej v Európskom pohári majstrov (predchodca Ligy majstrov). Podarilo sa mu to v troch sezónach za sebou v drese Ajaxu Amsterdam (1970/71, 1971/72, 1972/73). V týchto rokoch získal najúspešnejší holandský klub aj dva zo svojich 36 titulov v Eredivisie.



Po štvorročnom pôsobení v Ajaxe zamieril jeden z najlepších stredopoliarov na svete v roku 1974 do FC Barcelona. V drese "Blaugranas" sa stretol s Cruijjfom, pričom koučom bol ich krajan Rinus Michels, ktorý Neeskensa priviedol aj do Ajaxu. Neeskens strávil na Camp Nou päť rokov a následne si vyskúšal angažmán v americkom klube New York Cosmos, v ktorom dva roky pred ním pôsobil aj legendárny Brazílčan Pele.



Za Holandsko odohral dovedna 49 stretnutí, v ktorých nastrieľal 17 gólov. "Svojimi charakteristickými sklzmi, výsostným prehľadom a ikonickými penaltami zostane navždy jedným z popredných hráčov, akých kedy náš futbal vyprodukoval," dodal KNVB.



Po hráčskej kariére pôsobil pri národnom tíme aj ako asistent trénera na žiadosť Guusa Hiddinka spolu s Frankom Rijkaardom a Rolandom Koemanom. "Oranjes" sa na MS 1998 prebojovali do semifinále, v ktorom stroskotali na neskorších domácich majstroch Francúzoch a v súboji o bronz nestačili ani na Chorvátsko. Po svetovom šampionáte z funkcie odstúpil Hiddink, no Neeskens pokračoval aj pod vedením Rijkaarda. V roku 2006 sa vrátil do Katalánska, kde pôsobil v realizačnom tíme Rijkaarda. "FC Barcelona prijal s hlbokým zármutkom správu o úmrtí Johana Neeskensa. Je legendou klubu, ktorá navždy zostave v našej pamäti. Odpočívaj v pokoji," napísal na sociálnej sieti katalánsky klub.