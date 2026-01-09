< sekcia Šport
Vo veku 73 rokov zomrela legendárna Lotyška Uljana Semjonovová
Autor TASR
Riga 9. januára (TASR) - Legendárna lotyšská basketbalistka Uljana Semjonovová zomrela vo veku 73 rokov. V piatok o tom informoval tamojší zväz (LBS).
Semjonovová získala s reprezentáciou Sovietskeho zväzu dve zlaté olympijské medaily v rokoch 1976 a 1980. Okrem toho sa tešila z troch titulov na majstrovstvách sveta a ďalších desiatich na majstrovstvách Európy. Väčšinu klubovej kariéry strávila v TTT Riga a stala sa prvou hráčkou mimo USA, ktorú uviedli do Basketbalovej siene slávy v Springfielde. Od roku 2007 je aj súčasťou Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Informácie priniesla agentúra AFP.
