Vo veku 74 rokov zomrel autor prvej trojky v NBA Chris Ford

Boston 19. januára (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel Chris, bývalý basketbalista Bostonu Celtics. Bol člen majstrovského tímu z roku 1981, dlhoročný tréner NBA a hráč, ktorý v otváracom zápase sezóny 1979/1980 trafil prvú trojku v histórii NBA. V stredu to oznámila jeho rodina prostredníctvom klubu.



Príčinu smrti neuviedli, no vo vyhlásení sa uvádza, že Ford zomrel v utorok. Začiatkom tohto mesiaca utrpel infarkt. "Chrisa milovala jeho rodina, priatelia a spoluhráči. Vždy prejavoval pokoru a úctu ku všetkým tým, ktorí mali to šťastie byť súčasťou jeho života."