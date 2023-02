Vo veku 74 rokov zomrel Ivan Kováč, rekordér na trati 1500 m

Bratislava 11. februára (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel v sobotu 11. februára Ivan Kováč, bývalý popredný rozhlasový reportér a zároveň výborný atlét. Je držiteľom najstaršieho mužského slovenského rekordu a to na trati 1500 m (3:39,4 min).



Rodák zo Zemianskych Kostolian (25. 12. 1948) dosiahol svoj rekordný výkon na 1500 m na bratislavskom mítingu PTS v roku 1974, na ktorom skončil len 0,3 s za Austrálčanom Grahamom Crouchom, neskôr ôsmym na OH 1976. Ivan Kováč začal s atletikou v Banskej Štiavnici, pokračoval v Slávii PF a Dukle Banská Bystrica pod vedením chýrneho kouča Róberta Rozima. Na halových ME 1973 v Rotterdame bol člen štafety bývalého Československa na 4x4 kolá, ktorá v čisto slovenskom zložení Ivan Kováč, Jozef Samborský, Jozef Plachý a Ján Šišovský získala striebornú medailu (6:21,60). K zlatej, ktorú vybojovala NSR, jej chýbali dve stotiny.



Ivan Kováč získal 11 individuálnych československých titulov. Po skončení kariéry bol dlhé roky známym rozhlasovým športovým reportérom. Získal ocenenia majster športu (1975), Bronzový odznak SOV (2012) a Strieborný odznak SOV (2018). Informoval server atletika.sk