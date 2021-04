Vo veku 74 rokov zomrel veteránsky rekordér na 100 m Vladimír Výbošťok

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - V piatok zomrel vo veku 74 rokov svetový rekordér v behu na 100 m veteránov Vladimír Výbošťok. Niekoľkonásobný medailista z veteránskych MS a Európy a Člen Dukly Banská Bystrica skonal dopoludnia v Bardejovských Kúpeľoch. Informoval o tom web duklasport.sk.



Vo veteránskej kategórii dosiahol množstvo úspechov, na ME a MS nazbieral dovedna 53 medailí. Zo svetových šampionátov má v zbierke 6 zlatých, 5 strieborných a 7 bronzových medailí, na ME je jeho bilancia 16–10–9. Nik zo Slovákov vo veteránskej kategórii nebol úspešnejší ako Výbošťok, uviedol web Slovenského atletického zväzu atletika.sk.



V marci 2007 na halových ME v Helsinkách utvoril svoj prvý európsky rekord časom 7,66 na 60 m v kategórii M60. V apríli 2012 na halových veteránskych MS vo fínskom meste Jyväskylä pridal ďalší časom 7,81 sekundy v kategórii M65. V tom istom roku v auguste na ME v nemeckom Zittau vyrovnal v behu na 100 m svetový rekord Američana Robbinsa 12,37 sekundy. Aj vďaka týmto skvelým časom ho v roku 2012 vyhlásili ho za európsku veteránsku jednotku. Vladimír Výbošťok je držiteľ mnhých slovenských rekordov na 60, 100 a 200 m v hale i vonku v kategóriách od M50 až po M70.