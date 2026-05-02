Sobota 2. máj 2026
Vo veku 74 rokov zomrel Zdeněk Chára, otec hokejovej legendy

.
Na snímke otec Zdena Cháru Zdenko prevzal za syna dve ocenenia, keď ho vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska a najlepšieho obrancu sezóny. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. mája (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel bývalý československý zápasník a otec hokejovej legendy Zdeněk Chára. Informovali o tom jeho deti v oficiálnom vyhlásení.

Zdeněk Chára sa narodil v 18. augusta v 1951 v Strakoniciach, od roku 1970 pôsobil na Slovensku. Pôsobil v armádnom klube Dukla Hodonín, ktorý sa v roku 1970 presťahoval do Trenčína. Zdeněk Chára obsadil 4. miesto na MS i ME v zápasení v roku 1974. Neskôr štartoval aj na šampionátoch veteránov, na OH 2004 bol tréner slovenskej reprezentácie. „So smutným srdcom vám oznamujeme, že dňa 30. apríla 2026 nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko, Zdeněk Chára. Mal neskutočnú vôľu a vášeň pre šport, či už ako športovec alebo fanúšik. Sme nesmierne vďační za všetko pozitívne, čo pre nás počas celého jeho života urobil. S láskou a úctou spomínajú rodina a blízki,“ uviedli vo vyjadrení na sociálnych sieťach súrodenci Chárovci.

Najznámejší z nich, bývalý hokejový obranca Zdeno Chára, je hokejovou legendou na Slovensku, v NHL i v medzinárodnom hokeji. V roku 2011 ako kapitán Bostonu získal Stanleyho pohár a vlani ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA