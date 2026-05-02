< sekcia Šport
Vo veku 74 rokov zomrel Zdeněk Chára, otec hokejovej legendy
Zdeněk Chára sa narodil v 18. augusta v 1951 v Strakoniciach, od roku 1970 pôsobil na Slovensku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. mája (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel bývalý československý zápasník a otec hokejovej legendy Zdeněk Chára. Informovali o tom jeho deti v oficiálnom vyhlásení.
Zdeněk Chára sa narodil v 18. augusta v 1951 v Strakoniciach, od roku 1970 pôsobil na Slovensku. Pôsobil v armádnom klube Dukla Hodonín, ktorý sa v roku 1970 presťahoval do Trenčína. Zdeněk Chára obsadil 4. miesto na MS i ME v zápasení v roku 1974. Neskôr štartoval aj na šampionátoch veteránov, na OH 2004 bol tréner slovenskej reprezentácie. „So smutným srdcom vám oznamujeme, že dňa 30. apríla 2026 nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko, Zdeněk Chára. Mal neskutočnú vôľu a vášeň pre šport, či už ako športovec alebo fanúšik. Sme nesmierne vďační za všetko pozitívne, čo pre nás počas celého jeho života urobil. S láskou a úctou spomínajú rodina a blízki,“ uviedli vo vyjadrení na sociálnych sieťach súrodenci Chárovci.
Najznámejší z nich, bývalý hokejový obranca Zdeno Chára, je hokejovou legendou na Slovensku, v NHL i v medzinárodnom hokeji. V roku 2011 ako kapitán Bostonu získal Stanleyho pohár a vlani ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte.
