Vo veku 75 rokov zomrel bývalý britský guliar Geoff Capes

Londýn 24. októbra (TASR) - Niekdajší britský guliar Geoff Capes zomrel vo veku 75 rokov. Príčina jeho úmrtia nie je známa. Dvojnásobný halový majster Európy vytvoril v roku 1980 národný rekord výkonom 21,68 m.



Jeho rodina vo vyhlásení uviedla: "Oznamujeme, že dnes 23. októbra odišiel náš milovaný Geoff Capes. Bol to najlepší britský guliar a dvakrát najsilnejší muž na svete." Capes počas svojej kariéry dvakrát zvíťazil na Hrách Commonwealthu (1974 a 1978). Z halových ME má okrem dvoch titulov aj tri strieborné a jednu bronzovú medailu. Na OH 1976 a 1980 sa umiestnil v prvej šestke. V rokoch 1983 a 1985 zvíťazil na súťažiach World's Strongest Man. Povolaním bol policajt, pripomenula agentúra AFP.