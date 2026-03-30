Vo veku 75 rokov zomrel bývalý hráč Washingtou Bill Riley

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Bol to jeden z prvých Afroameričanov v profilige.

Autor TASR
Washington 30. marca (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel bývalý hokejista Bill Riley z Washingtonu Capitals. Bol to jeden z prvých Afroameričanov v profilige. Klub vyjadril sústrasť jeho rodine a blízkym.

Riley odohral za Capitals počas štyroch sezón 125 zápasov, v ktorých zaznamenal 56 bodov (28 gólov a 28 asistencií) a 320 trestných minút. „Washington Capitals vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodine a priateľom Billa Rileyho. Bill bol skutočným priekopníkom v našom športe, stal sa jedným z prvých hráčov tmavej pleti v NHL. Jeho odvaha, vytrvalosť a vášeň pre tento šport pomohli vydláždiť cestu pre budúce generácie“ napísal klub.
.

