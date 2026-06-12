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Vo veku 76 rokov zomrel bývalý tréner Petr Uličný
Ružomberok bol jeho prvé zahraničné pôsobisko, mužstvo z Liptova viedol pol roka.
Autor TASR
Praha 12. júna (TASR) - Český bývalý futbalista a tréner Petr Uličný, ktorý viedol v roku 2007 MFK Ružomberok, zomrel vo veku 76 rokov. O jeho úmrtí informovala v piatok na sociálnej sieti Sigma Olomouc. Okrem nej pôsobil ako tréner aj v Plzni, Ostrave, Brne či Zlíne.
Ružomberok bol jeho prvé zahraničné pôsobisko, mužstvo z Liptova viedol pol roka. So Sigmou Olomouc triumfoval v roku 2012 v českom pohári a následne ukončil trénerskú kariéru. „Petr Uličný patrí k najvýznamnejším osobnostiam vo viac ako storočnej klubovej histórii. Dosiahol so Sigmou výnimočné úspechy ako hráč a neskôr aj ako tréner. Aj po konci aktívnej kariéry zostal súčasťou klubu. Všetkým nám bude chýbať jeho nezameniteľný humor a dobrá nálada. Úprimnú sústrasť blízkym,“ uviedol pre web Sigmy predseda predstavenstva Ondřej Navrátil.
Ružomberok bol jeho prvé zahraničné pôsobisko, mužstvo z Liptova viedol pol roka. So Sigmou Olomouc triumfoval v roku 2012 v českom pohári a následne ukončil trénerskú kariéru. „Petr Uličný patrí k najvýznamnejším osobnostiam vo viac ako storočnej klubovej histórii. Dosiahol so Sigmou výnimočné úspechy ako hráč a neskôr aj ako tréner. Aj po konci aktívnej kariéry zostal súčasťou klubu. Všetkým nám bude chýbať jeho nezameniteľný humor a dobrá nálada. Úprimnú sústrasť blízkym,“ uviedol pre web Sigmy predseda predstavenstva Ondřej Navrátil.