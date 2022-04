Vo veku 76 rokov zomrel bývalý hokejový útočník Milan Mrukvia

Bratislava 18. apríla (TASR) - Štyri dni po svojich 76. narodeninách zomrel bývalý hokejový útočník Milan Mrukvia. Majster Československa z roku 1979 podľahol krátkej ťažkej chorobe, informoval o tom portál hockeyslovakia.sk s odvolaním sa na Mrukviovu manželku Evu.



Rodák z Popradu prežil významné roky kariéry v drese Slovana Bratislava. Na historickom zisku federálneho titulu sa podieľal ako člen druhej formácie s Miroslavom Miklošovičom a Dušanom Žiškom. Za Slovan odohral 10 sezón, na Slovensku pôsobil aj v dresoch Zvolena a Trenčína. V drese Československa nastúpil do siedmich zápasov, v ktorých strelil dva góly. V roku 1981 emigroval do Švajčiarska a po hráčskej kariére pôsobil ako tréner. Postupne viedol viaceré tímy nižších švajčiarskych súťaží až do roku 2016, keď ako 70-ročný ukončil trénerskú dráhu.