Vo veku 76 rokov zomrel olympijský víťaz v skoku do výšky Dick Fosbury

Los Angeles 13. marca (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel v nedeľu skokan do výšky Dick Fosbury. Informáciu o úmrtí slávneho amerického atléta priniesla agentúra AFP. Víťaz OH v Mexiku v roku 1968 spôsobil revolúciu tohto športu charakteristickým skokom vzad, ktorý nazvali "Fosburyho flop".



Fosburyho agent Ray Schulte vo vyhlásení uviedol, že zlatý olympijský medailista zomrel v nedeľu skoro ráno na lymfóm. "S veľmi ťažkým srdcom musím oznámiť správu, že dlhoročný priateľ a klient Dick Fosbury zomrel pokojne v spánku v nedeľu skoro ráno po krátko boji s recidívou lymfómu. Dick bude veľmi chýbať priateľom a fanúšikom z celého sveta. Skutočná legenda a priateľ všetkých," uviedol Schulte.



Fosbury sa stal sa jedným z najvplyvnejších atlétov v histórii. Vyvinul inovatívnu techniku skoku do výšky, ktorá v 60. rokoch minulého storočia zmenila šport, v ktorom súťažil. Skokani sa pred objavením Fosburyho techniky pokúšali prekonať latku pomocou techniky rozkročenia, pri ktorej sa rozbehli tvárou dopredu a skúšali telo vytočiť nad latkou. Fosbury pri rozbehu zvolil nábeh oblúkom a nad latkou preletel smerom vzad.