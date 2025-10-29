Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ŠPORTOVÝ SVET SMÚTI: Zomrel olympijský šampión

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Haritz bol v 70. rokoch minulého storočia súčasťou víťazného kvarteta pod vedením nemeckého trénera Gustava Kiliana.

Autor TASR
Berlín 29. októbra (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel olympijský šampión v dráhovej cyklistike z Mníchova 1972 Günter Haritz. Vo svojom stredajšom vyhlásení o tom informovala Nemecká cyklistická federácia a agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje blízke bývalému športovcovi. Haritz mal v utorok podľahnúť rakovine.

Haritz bol v 70. rokoch minulého storočia súčasťou víťazného kvarteta pod vedením nemeckého trénera Gustava Kiliana. Vrcholom kariéry bol pre neho olympijský triumf v Mníchove v tímovej stíhačke s Jürgenom Colombom, Udom Hempelom a Güntherom Schumacherom. Haritz okrem toho získal titul majstra sveta v tímovej stíhačke v rokoch 1970 a 1973.
