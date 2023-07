Vo veku 77 rokov zomrel trojnásobný olympionik Miloslav Netušil

Bratislava 13. júla (TASR) - Po krátkej chorobe zomrel v stredu vo veku 77 rokov niekdajší najlepší československý gymnasta a trojnásobný olympionik Miloslav Netušil. Informoval o tom portál olympic.sk.



Netušil bol po kariére dlhoročný tréner československej reprezentácie mužov. Ako športovec sa zúčastnil na OH 1968 v Mexico City (bol člen štvrtého tímu družstvá ČSSR), v Mníchove 1972 (odstúpil pre zranenie) a v Montreale 1976 (člen 9. družstva ČSSR obsadil piate miesto za zostavu na bradlách). Dvakrát štartoval na majstrovstvách sveta a päťkrát na majstrovstvách Európy. Vrcholnú kariéru mal počas pôsobenia v Dukle Praha. Vynikal všestrannosťou, bol päťnásobný absolútny majster ČSSR v jednotlivých disciplínach a 18-násobný majster ČSSR na jednotlivých náradiach.



Od roku 1979 bol desať rokov trénerom československej reprezentácie. Viedol ju aj na OH 1980 v Moskve, kde jeho predošlý kolega z družstva Jiří Tabák získal bronz na kruhoch. Českú mužskú elitu pripravoval Netušil aj počas olympijského cyklu pred OH 2008 v Pekingu. Dlhodobo sa venoval trénovaniu mládeže. Popri trénerskej kariére pôsobil aj ako medzinárodný rozhodca. Informoval olympic.sk.