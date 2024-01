Vo veku 78 rokov zomrel bývalý futbalista a tréner Franz Beckenbauer

Berlín 8. januára (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v nedeľu bývalý futbalista a tréner Franz Beckenbauer. O úmrtí kapitána majstrov sveta z roku 1974 a majstrov Európy z ME 1972 informovala v pondelok jeho rodina. Informácie priniesla agentúra DPA.



Ako hráč priviedol Beckenbauer tím do finále kontinentálneho šampionátu v Belgicku. Západné Nemecko zdolalo Sovietsky zväz 3:0 a získalo svoj prvý európsky titul. O dva roky neskôr triumfovalo na domácom svetovom šampionáte, v boji o titul si poradilo s Holanďanmi 2:1. Krajinu priviedol k svetovému titulu aj na MS 1990 v Taliansku, to už v pozícii šéftrénera. V repríze finále z MS 1986 proti Argentíne s legendárnym Diegom Maradonom vyhral jeho tím 1:0.



Na klubovej úrovni zaknihoval ako hráč Bayernu Mníchov tri tituly v Európskom pohári majstrov, teda v súťaži predchádzajúcej Lige majstrov. Ďalšie štyri tituly získal v Bundeslige a trikrát vyhral aj Nemecký pohár. Ligový titul vybojoval taktiež s Hamburgerom SV. Časť kariéry strávil v americkom New York Cosmos, kde bol jeho spoluhráč aj legendárny Brazílčan Pelé. Ako tréner mal okrem majstrovského titulu i nemecký s Bayernom a francúzsky s Olympique Marseille.



"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v nedeľu zomrel náš manžel a otec Franz Beckenbauer. Prosíme, aby ste smútili v tichosti a zdržali sa kladenia akýchkoľvek otázok," citovala agentúra DPA z oficiálneho vyhlásenie rodiny.