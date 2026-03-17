SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel známy hokejový útočník
V najvyššej súťaži odohral 403 zápasov, strelil 139 gólov a pridal 82 asistencií.
Autor TASR
Vítkovice 17. marca (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v pondelok bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský. Bol jednou z kľúčových postáv Vítkovíc pri zisku majstrovského titulu v roku 1981. Informoval o tom web ostravského klubu, správu priniesol portál idnes.cz.
V najvyššej súťaži odohral Stránský 403 zápasov, strelil 139 gólov a pridal 82 asistencií. Vítkovice neskôr tiež trénoval. V extralige si zahral aj jeho syn Darek, mladší Vladan reprezentoval Austráliu. Vnuk Matěj je majster sveta z roku 2024, druhý Šimon vlani získal extraligový titul s Kometou Brno.
