Vo veku 79 rokov zomrel bývalý hráč a tréner Billy Bonds

Foto: TERAZ.sk

Ako hráč odohral za „kladivárov“ 21 sezón, dvakrát s klubom vybojoval Pohár FA.

Autor TASR
Londýn 30. novembra (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel bývalý anglický futbalista a tréner Billy Bonds. Väčšinu svojej kariéry pôsobil v anglickom klube West Ham United.

Ako hráč odohral za „kladivárov“ 21 sezón, dvakrát s klubom vybojoval Pohár FA. Po konci hráčskej kariéry prešiel na trénerskú stoličku, najskôr pôsobil pri mládežníckych tímoch West Hamu. V rokoch 1990-1994 koučoval A-tím, s ktorým sa mu podarilo prebojovať do Premier League. Informovala agentúra DPA.
