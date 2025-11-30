< sekcia Šport
Vo veku 79 rokov zomrel bývalý hráč a tréner Billy Bonds
Ako hráč odohral za „kladivárov“ 21 sezón, dvakrát s klubom vybojoval Pohár FA.
Autor TASR
Londýn 30. novembra (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel bývalý anglický futbalista a tréner Billy Bonds. Väčšinu svojej kariéry pôsobil v anglickom klube West Ham United.
Ako hráč odohral za „kladivárov“ 21 sezón, dvakrát s klubom vybojoval Pohár FA. Po konci hráčskej kariéry prešiel na trénerskú stoličku, najskôr pôsobil pri mládežníckych tímoch West Hamu. V rokoch 1990-1994 koučoval A-tím, s ktorým sa mu podarilo prebojovať do Premier League. Informovala agentúra DPA.
