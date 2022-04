Vo veku 79 rokov zomrel František Kolláth, legenda košického hokeja

Košice 2. apríla (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel František Kolláth, člen Siene slávy hokejového klubu HC Košice. V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 košický klub slávnostne vyvesil jeho dres s číslom 15 pod strop Steel arény. "Oceliari" informovali o úmrtí klubovej legendy na oficiálnej stránke.



Kolláth sa do histórie košického hokeja zapísal ako kapitán vtedajšej Dukly Košice, ktorej pomohol k postupu do najvyššej československej súťaže. V I. československej lige odohral 13 sezón, z toho tri za košickú Duklu. Po hráčskej kariére sa venoval trénerstvu, pričom pôsobil pri košickom A-mužstve, no najmä pri jeho mládežníckych tímoch.