Vo veku 80 rokov zomrel bývalý reprezentačný tréner Bulharska Penev
Autor TASR
Sofia 3. januára (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý reprezentačný tréner futbalistov Bulharska Dimitar Penev. Podľa stanoviska Bulharskej futbalovej únie bola dôvodom úmrtia pretrvávajúca choroba.
Peneva vymenovali za najlepšieho trénera Bulharska 20. storočia, reprezentačný tím doviedol na majstrovstvách sveta 1994 v USA ku štvrtému miestu. Okrem Bulharska koučoval na domácej scéne hlavne CSKA Sofia.
Úspechy zbieral aj ako hráč, na svojom konte má 13 víťazných trofejí a dvakrát ho vymenovali za najlepšieho hráča Bulharska. Informovala agentúra AP.
