Vo veku 81 rokov zomrel mexický tréner Lapuente
Mexiko 26. októbra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel mexický futbalový tréner Manuel Lapuente. O smrti jedného z najúspešnejších mexických kormidelníkov informovala Mexická futbalová federácia na sociálnej sieti.
Bývalý hráč Monterrey, Club Puebla či ďalšieho mexického klubu Atlas po aktívnej kariére získal ako tréner päť mexických titulov. Lapuente viedol aj tamojší národný tím, a to hneď dvakrát. Najprv v roku 1991 pôsobil na lavičke Mexika ako dočasný kormidelník, na obdobie troch rokov sa trénerom rodnej krajiny stal o šesť rokov neskôr. V roku 1998 získal kontinentálny Gold Cup a v tom istom roku na MS vo Francúzsku Mexiko postúpilo zo skupiny. O rok nato triumfovala pod jeho vedením stredoamerická krajina aj v už neexistujúcom Pohári konfederácií FIFA.
