Vo veku 82 rokov zomrel Béla Károlyi, niekdajší tréner Comaneciovej

New York 17. novembra (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel rumunský gymnastický tréner Béla Károlyi. V minulosti viedol krajanku Nadiu Comaneciovú, ktorá získala tri zlaté medaily na OH 1976 v Montreale a dve v Moskve v roku 1980. Stala sa prvou športovou gymnastkou, ktorá získala v olympijskej súťaži najvyššiu známku v hodnote 10,00. O úmrtí informovala agentúra AFP, no jeho príčinu nezverejnila.



"Mal veľký vplyv v mojom živote. Odpočívaj v pokoji Béla Károlyi. Pred takmer 50 rokmi ma viedol k historicky prvému zisku desiatky na olympiáde. To navždy zmenilo môj život," povedala Comaneciová. Károlyi emigroval v roku 1981 spoločne s manželkou Martou do Spojených štátov amerických. Na OH 1984 v Los Angeles doviedol k triumfu Američanku Mary Lou Rettonovú. Pod jeho vedením získala zlato aj Dominique Moceanuová na OH 1996 v Atlante. "Béla bol človek, ktorý mal nesmierny vplyv na môj život a najmä kariéru. Bol komplexnou osobnosťou stelesňujúcou zmes silných stránok a chýb. Tie zanechali trvalý vplyv na každom, kto ho poznal," napísala Moceanuová na sociálnej sieti.



Rumunský tréner taktiež založil a viedol tréningové centrum v Texase známe ako "Karolyi Ranch". Spolu s manželkou pomáhali formovať gymnastické tímy USA, ktoré dominovali na svetovej scéne. V roku 2001 sa Marta Károlyiová stala koordinátorkou ženskej reprezentácie a ranč premenovali na tréningové centrum ženského národného tímu USA. Toto miesto využívali až do roku 2018. Károlyiho v roku 1997 uviedli do Siene slávy medzinárodnej gymnastiky a o tri roky spoločne s manželkou aj ako trénerský tím do Siene slávy americkej gymnastiky.