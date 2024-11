Vo veku 83 rokov zomrel Josef Jelínek, vicemajster sveta z Čile 1962

Praha 30. novembra (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel bývalý český futbalový útočník Josef Jelínek, strieborný medailista z MS v roku 1962. Na svetovom šampionáte v Čile nastúpil v základnej zostave Československa na všetky zápasy turnaja, vrátane finálového súboja proti Brazílii (1:3). Informoval o tom portál aktualne.cz.



"Je to smutná správa pre celý český futbal, za ktorý by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť najbližším Josefa Jelínka. Bol to vynikajúci útočník, ktorý navždy zostane v našich spomienkach nielen vďaka historickému druhému miestu na MS," uviedol Petr Fousek, šéf Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR).



Najväčšiu časť kariéry strávil Jelínek v drese Dukly Praha, s ktorou vyhral päť ligových titulov. V československej lige odohral dovedna 179 zápasov, v nich strelil 43 gólov.