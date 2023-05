Vo veku 83 rokov zomrel Ralph Boston, zlatý medailista z OH 1960

New York 1. mája (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel v pondelok americký skokan do diaľky Ralph Boston. Zlatý medailista z OH 1960 v Ríme dostal mozgovú mŕtvicu, informoval o tom strešný orgán americkej atletiky USATF.



Boston prekonal v roku 1960 výkonom 8,21 metra svetový rekord krajana Jesseho Owensa. O tri týždne pokoril na olympiáde aj jeho historický zápis spod piatich kruhov, keď doskočil 8,12 m a len o centimeter predstihol krajana Boa Robersona. Na OH 1964 v Tokiu získal striebro a olympijskú medailovú zbierku doplnil v roku 1968 v Mexico City.



"Úmrtím Ralpha Bostona stratil náš šport legendu. Najlepší diaľkár svojej doby prekonal šesťkrát svetový rekord a členom Národnej atletickej siene slávy v New Yorku bol od jej vzniku," citovala z vyhlásenia USATF agentúra AFP.