Vo veku 83 rokov zomrel sedemnásobný majster sveta Phil Read

Paríž 7. októbra (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel sedemnásobný svetový šampión v pretekoch cestných motocyklov MotoGP Phil Read. Britský pretekár, prezývaný "Princ rýchlosti," skonal vo vlastnom dome v Canterbury počas spánku.



Read debutoval na medzinárodnej scéne v roku 1961 na pretekoch na ostrove Man v kategórii do 350 cc a dokázal hneď triumfovať. Za svoju kariéru získal dva tituly svetového šampióna vo vtedy najprestížnejšej kategórii do 500 cc v rokoch 1973 a 1974. V kubatúre do 250 cc, predchodkyni dnešného Moto2, získal štyri tituly a jeden aj do 125 cc. Stal sa prvým jazdcom v histórii, ktorý dokázal vybojovať majstrovský primát vo všetkých troch súťažiach MotoGP.



Anglický pretekár sa taktiež stal prvým svetovým šampiónom pre stajňu Yamaha. Japonský tím vyjadril nad odchodom Reada hlboký zármutok. Informovala agentúra AFP.