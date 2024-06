Vo veku 84 rokov zomrel bývalý člen Siene slávy Chet Walker

John Havlicek (17) z Boston Celtics je bránený Chetom Walkerom (25) z Philadelphia 76ers počas prvého polčasu zápasu play-off basketbalovej NBA 14. apríla 1968 v Bostone. Foto: TASR/AP

New York 9. júna (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel bývalý basketbalista a člen Siene slávy NBA Chet Walker. V sezóne 1966/67 získal s Philadelphiou 76ers titul po boku legendárneho Wilta Chamberlaina. Sedemnásobný účastník All Star exhibícií odohral v NBA trinásť sezón a okrem Philadelphie pôsobil aj v Chicagu Bulls.Walker so 76ers v ročníku 1966/67 dosiahol vtedy rekordných 88 víťazstiev. V semifinále s Chamberlainom a spol. zdolali v piatich zápasoch Boston, čím ukončili jeho sériu ôsmich triumfov v NBA.uviedol klub vo svojom vyhlásení. Podľa 76ers WalkerPhiladelphiu a NBA. Informovala o tom agentúra AP.