Vo veku 84 rokov zomrel Craig Reedie, bývalý šéf WADA
V roku 1981 zvolili rodáka zo Škótska za prezidenta Medzinárodnej bedmintonovej federácie (IBF).
Autor TASR
Londýn 6. apríla (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel Craig Reedie, bývalý šéf Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Britský športový funkcionár zohral kľúčovú úlohu aj pri úspechu kandidatúry Londýna na usporiadanie OH 2012, pripomenula agentúra AFP.
V roku 1981 zvolili rodáka zo Škótska za prezidenta Medzinárodnej bedmintonovej federácie (IBF). Reedie sa zaslúžil o to, že bedminton bol od OH 1992 v Barcelone súčasťou olympijského programu. Funkciu šéfa WADA zastával v rokoch 2014-2019, bol aj viceprezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
V roku 1981 zvolili rodáka zo Škótska za prezidenta Medzinárodnej bedmintonovej federácie (IBF). Reedie sa zaslúžil o to, že bedminton bol od OH 1992 v Barcelone súčasťou olympijského programu. Funkciu šéfa WADA zastával v rokoch 2014-2019, bol aj viceprezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV).