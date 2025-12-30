< sekcia Šport
Vo veku 84 rokov zomrel majster sveta Pavel Schenk
Výraznú stopu zanechal aj v trénerskej kariére, najmä v klubovom volejbale.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel v utorok v Bratislave Pavel Schenk, jedna z najvýraznejších osobností československého a slovenského volejbalu. Informovala o tom na svojom webe Slovenská volejbalová federácia (SVF), správu potvrdila na sociálnej sieti jeho dcéra Katarína Schenková Vajdová.
Pavel Schenk sa narodil 27. júna 1941 v českom Borotíne. Významne sa zapísal do histórie volejbalu ako reprezentant, úspešný hráč i rešpektovaný tréner. V drese československej reprezentácie nastupoval v rokoch 1962 – 1972. Počas aktívnej kariéry sa zúčastnil na troch majstrovstvách sveta, troch majstrovstvách Európy a troch olympijských hrách. Z vrcholných podujatí si odniesol spolu šesť medailí – jednu zlatú, štyri strieborné a jednu bronzovú. Najväčší hráčsky úspech dosiahol v roku 1966, keď sa stal majstrom sveta na domácom šampionáte v Prahe a vyhlásili ho za najlepšieho smečiara turnaja. Už v roku 1962 prispel k zisku striebra na MS v Moskve. V jeho zbierke nechýbajú ani dve olympijské medaily – striebro z Tokia 1964 a bronz z Mexika 1968.
Výraznú stopu zanechal aj v trénerskej kariére, najmä v klubovom volejbale. Červenú hviezdu Bratislava priviedol k historickým úspechom, keď s ňou získal Európsky pohár majstrov v roku 1979 a Pohár víťazov pohárov v roku 1981. Klub ČH Bratislava sa pod jeho vedením stal trikrát majstrom bývalej ČSSR (1978, 1979, 1981). V roku 1980 pôsobil Pavel Schenk aj ako hlavný tréner československej reprezentácie na OH v Moskve. V roku 2019 vstúpil do Siene slávy slovenského volejbalu.
„Volejbalová komunita stratila v osobe Pavla „Pavča“ Schenka výnimočného športovca, trénera a osobnosť, ktorá sa výraznou mierou podieľala na najväčších úspechoch nášho volejbalu. Slovenská volejbalová federácia vyjadruje rodine a pozostalým úprimnú sústrasť,“ uviedla SVF na svojom webe.
