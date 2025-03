Vo veku 85 rokov zomrel F. Scherer, bývalý prezident Bayernu Mníchov

Mníchov 16. marca (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel Fritz Scherer, bývalý prezident futbalového Bayernu Mníchov. Členom klubu sa stal v roku 1971, pôsobil ako pokladník v rokoch 1979 – 1985 a funkciu prezidenta zastával v období od roku 1985 do 1994. Následne bol viceprezident až do roku 2012. Fungoval tiež ako dlhoročný člen dozornej rady Bavorov.



"Fritz Scherer bol architekt dnešného FC Bayern. Naše myšlienky sú s rodinou a priateľmi Fritza Scherera. Náš klub si ho bude navždy hlboko ctiť. Bol s Bayernom verne spätý celé desaťročia a počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta sa prijali kľúčové rozhodnutia, bez ktorých by organizácia nebola tam, kde je dnes," uviedol prezident klubu Herbert Hainer vo vyhlásení. Profesor podnikovej ekonomiky Scherer po sebe zanechal manželku Claudiu, dcéru Katju a dve vnučky. Správu priniesla agentúra DPA.