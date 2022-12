Vo veku 85 rokov zomrel po ťažkej chorobe olympionik Anton Šoltýs

Bratislava 13. decembra (TASR) – Bývalý slovenský lyžiar Anton Šoltýs zomrel v pondelok vo veku 85 rokov po ťažkej chorobe. Na konte mal deväť titulov majstra Československa a štartoval aj na ZOH 1964 v Innsbrucku.



Šoltýs začal s lyžovaním ako desaťročný po vzore svojho staršieho brata Michala. Vrchol dosiahol na prelome 50. a 60. rokov ako člen TJ Jednota Kežmarok. Štyri federálne tituly získal v obrovskom slalome, tri v slalome a dva v kombinácii. Na zimných olympijských hrách obsadil v obrovskom slalome 48. miesto, slalom nedokončil. Do dejiska ho pritom povolali až dodatočne, keď sa nominovaný český pretekár Miroslav Brůna zranil v zjazde.



"Prišli ma vyvolať z kina, aby som sa zbalil a išiel hneď na olympiádu. Ale za veľa to nestálo. V slalome som vypadol a obrovský slalom som zajazdil zle," citovala webstránka olympic.sk z archívneho rozhovoru so Šoltýsom. Po olympiáde kariéru ukončil vo veku 27 rokov a venoval sa aj trénerstvu.



"Keď som prestal lyžovať, zaumienil som si, že mojim nástupcom utvorím lepšie podmienky. Ponoril som sa do toho až fanaticky," priznal Šoltýs, ktorý pôsobil 28 rokov ako predseda TJ Štart Kežmarok. K lyžovaniu priviedol aj svoje deti, pričom jeho syn Peter štartoval aj v pretekoch Svetového pohára.