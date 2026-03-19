Štvrtok 19. marec 2026
Vo veku 86 rokov zomrel spoluvlastník Coma Michael Hartono

Na snímke Michael Hartono. Foto: TASR/AP

Otec dvoch bratov odkúpil v roku 1950 skrachovanú továreň na výrobu cigariet.

Autor TASR
Como 19. marca (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel v Singapure jeden z vlastníkov talianskeho futbalového klubu Como 1907 Michael Hartono. Indonézsky obchodník prišiel do klubu v roku 2019 spolu so svojím bratom Robertom, odvtedy postúpilo Como z tretej ligy až do najvyššej súťaže.

Otec dvoch bratov odkúpil v roku 1950 skrachovanú továreň na výrobu cigariet. Pod názvom Djarum sa firma postupne stala jedným z najväčších producentov tabakových výrobkov na tamojšom trhu. Michael Hartono bol najbohatším mužom v krajine a patril aj medzi najbohatších ľudí na svete. Miliardári prebrali klub prostredníctvom londýnskej dcérskej spoločnosti, v klube má menšinový podiel aj bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry.

V roku 2024 si Como zaistilo postup do najvyššej súťaže po 21-ročnej pauze. V aktuálnej sezóne je tím pod vedením Cesca Fabregasa deväť kôl pred koncom na 4. mieste a bojuje o historicky prvú účasť v európskej súťaži. Správu priniesla agentúra AFP.
