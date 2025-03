Vo veku 88 rokov zomrel Austrálčan Fred Stolle

Na archívnej snímke Fred Stolle. Foto: TASR/AP

Melbourne 6. marca (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel bývalý austrálsky tenista Fred Stolle. Počas aktívnej kariéry získal dva singlové grandslamové tituly a trikrát pomohol "protinožcom" k triumfu v Davisovom pohári. V roku 1965 vyhral Roland Garros. O rok neskôr triumfoval na US Open.uviedol pre agentúru AP riaditeľ Australian Open Craig Tiley.Stolle neuspel v prvých piatich grandslamových finálových dueloch, štyrikrát prehral so svojím krajanom Royom Emersonom. V roku 1965 však získal titul na Roland Garros po finálovom triumfe nad Tonym Rocheom. V roku 1966 zdolal vo finále US Open Johna Newcomba a stal sa svetovou jednotkou. V rokoch 1962-1969 získal desať deblových grandslamových trofejí a ďalších sedem v miešanej štvorhre.