Vo veku 89 rokov zomrel legendárny futbalista Just Fontaine

Paríž 1. marca (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel bývalý francúzsky futbalový reprezentant Just Fontaine. Legendárny útočník sa na MS 1958 vo Švédsku blysol 13 gólmi, čo je doteraz strelecký rekord na jednom šampionáte. Úmrtie potvrdila agentúre AFP jeho rodina, správu potvrdil na svojom webe aj denník L'Équipe.



Fontaine bol jednou z hviezd MS 1958, kde svojej krajine pomohol k historicky prvému postupu do semifinále. "Les Bleus" získali vo Švédsku bronzové medaily, pričom Fontaine strelil vo víťaznom dueli o 3. miesto proti Západnému Nemecku (6:3) štyri góly. Skóroval v každom zápase na turnaji.



Absolútny strelecký rekordér na MS je Miroslav Klose, ktorý vedie tabuľku kanonierov so 16 presnými zásahmi. Bývalý nemecký reprezentant však štartoval až na štyroch svetových šampionátoch, kde dokopy odohral 24 zápasov. Fontaine sa predstavil iba na jedných MS, vo Švédsku nastúpil v šiestich stretnutiach (priemer 2,17 gólu na zápas). Viac gólov ako Fontaine dali na MS aj Ronaldo (16) a Gerd Müller (14), Brazílčan však hral na troch a Nemec na dvoch šampionátoch.



"Nemyslím si, že by niekto ešte mohol prekonať môj rekord. Osobu, ktorá by ho chcela pokoriť, čaká veľmi náročná úloha. Musel byť na majstrovstvách sveta streliť v priemere dva góly na zápas a odohrať na nich sedem stretnutí," povedal Fontaine pred sedemnástimi rokmi v rozhovore pre AP.



V rokoch 1953-60 nastrieľal za národný tím dokopy 30 gólov. Jeho kariéru však sprevádzali neustále zranenia, definitívne ju musel ukončiť v marci 1960 vo veku 28 rokov po vážnej zlomenine nohy.



Na klubovej úrovni obliekal dresy USM Casablanca, Nice a Stade Reims. Štyrikrát získal majstrovský titul v najvyššej francúzskej súťaži, v zbierke má aj triumf v národnom pohári a Superpohári. V roku 1962 sa vydal na trénerskú trénerskú dráhu. V roku 1967 sa ujal kormidla francúzskej reprezentácie, viedol aj Luchon, Paríž St. Germain, Toulouse či národný tím Maroka.



Francúzska futbalová federácia (FF) informovala, že zosnulú legendu si počas najbližšieho víkendu uctia na tamojších štadiónoch minútou ticha, tá bude predchádzať aj stredajším stretnutiam Francúzskeho pohára. "Po smrti Justa Fontaine sa francúzsky futbal ponoril do hlbokého smútku. S jeho rekordnými 13 gólmi na svetovom šampionáte 1958 bol symbolická osobnosť. Napísal jednu z najkrajších kapitol v histórii francúzskeho národného tímu," uviedol podľa AP dočasný prezident FFF Philippe Diallo.