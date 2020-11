Vo veku 89 rokov zomrel víťaz NBA a olympijský rekordér Buddy Davis

New York 19. novembra (TASR) – Vo veku 89 rokov zomrel v utorok 17. novembra Walter "Buddy" Davis. Rodák z texaského Nederlandu bol jediným športovcom histórie, ktorý sa stal olympijským víťazom v atletike a zároveň ako basketbalista vyhral NBA.



Americký športový portál 247sports.com v oznámení o Daviesovom úmrtí pripomína, že už v 19 rokoch vytvoril svoj prvý svetový rekord v skoku do výšky, prekonal vtedy 205 cm. O rok neskôr novým olympijským rekordom (204 cm) získal na OH v Helsinkách zlatú medailu. Po tom, ako hranicu svetového rekordu v roku 1953 posunul na métu 213 cm, ukončil atletickú kariéru a začal sa naplno venovať basketbalu. Najskôr hral za tým Philadelphia Warriors, neskôr prestúpil St. Louis Hawks. S oboma tímami vyhral NBA (1956 resp. 1958). Zaznamenal 1558 bodov, na konte mal aj 1397 doskokov.