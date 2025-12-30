Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 91 rokov zomrel Enrique Collar, legenda Atletica Madrid

Collar odohral za tím z Madridu na poste ľavého krídelníka 470 zápasov, v ktorých vsietil 105 gólov.

Madrid 30. decembra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel bývalý španielsky futbalista Enrique Collar, ktorý bol legendou Atletica Madrid. V 60. rokoch ako kapitán priviedol "Los Colchoneros" k španielskemu titulu a trom triumfom v Kráľovskom pohári. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.

Collar odohral za tím z Madridu na poste ľavého krídelníka 470 zápasov, v ktorých vsietil 105 gólov. „Červeno-biela rodina stratila symbol, ktorý urobil počas kariéry všetko pre to, aby dostal Atletico na španielsky i európsky piedestál," uviedol klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
