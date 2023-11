Vo veku 91 rokov zomrel Oleg Protopopov

Moskva 4. novembra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v piatok bývalý ruský krasokorčuliar a dvojnásobný zlatý olympionik Oleg Protopopov. Potvrdili to zámorské média a Ruský olympijský výbor (OKR).



Protopopov a jeho manželka Ľudmila Belousovová získali zlaté medaily v súťaži športových dvojíc na ZOH 1964 v Grenobli a 1968 v Innsbrucku a začali sovietsko-ruské ťaženie v tomto športe pod piatimi kruhmi. V rokoch 1965 až 1968 navyše vybojovali štyri tituly na svetovom i európskom šampionáte. Jedno z kontinentálnych podujatí (1966) sa konalo v Bratislave.



Manželia emigrovali v roku 1979 do Švajčiarka, kde sa profesionálne venovali krasokorčuľovaniu aj vo vysokom veku. Do vlasti sa prvýkrát vrátili v roku 2003 a odvtedy ju navštívili niekoľkokrát vrátane ZOH 2014 v Soči. Belousovová zomrela v roku 2017 ako 81 ročná.