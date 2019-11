Vo veku 91 rokov zomrel olympijský víťaz v cyklistike J. Dupont

Paríž 4. novembra (TASR) - Francúzsky olympijský víťaz v cyklistike Jacques Dupont zomrel vo veku 91 rokov. V pondelok to oznámila jeho rodina.



Pod piatimi kruhmi triumfoval na OH 1948 v Londýne, kde uspel v časovke, v tímovej súťaži získal bronz. Do profesionálnej cyklistiky vstúpil v roku 1954 po víťazstve na národnom šampionáte. V rokoch 1951 a 1955 vyhral na prestížnych pretekoch Paríž-Tours. Informovala o tom agentúra AFP.