Vo veku 95 rokov zomrel bývalý tréner Bud Grant

New York 12. marca (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel bývalý tréner amerického futbalu Bud Grant. Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil aj v basketbalovej NBA, kde v roku 1950 získal titul s Minneapolis Lakers.



Grant začal kariéru v americkom futbale v roku 1951 a najznámejší je zo svojho pôsobenia na lavičke Minnesoty Vikings. S tímom hral štyrikrát Super Bowl, v roku 1969 získal titul v NFL. Bola to posledná sezóna pred zlúčením ligy s AFL. Kariéru ukončil po sezóne 1985 a v roku 1994 ho uviedli do Siene slávy amerického futbalu. Informácie priniesla agentúra AP.