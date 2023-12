Vo veku 95 rokov zomrela bývalá dragsterová jazdkyňa Paula Murphyová

New York 23. decembra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela vo štvrtok bývalá americká motoristická pretekárka Paula Murphyová. V sobotu o tom informovala asociácia NHRA, ktorá zastrešuje dragsterové preteky v USA a Kanade.



Murphyová bola priekopníčka medzi ženskými motoristkami. Je prvá žena, ktorá mala oprávnenie riadiť dragsterový stroj z kategórie Funny Car. V roku 1963 stanovila aj ženský pozemný rýchlostný rekord (259 km/h), ktorý drží v súčasnosti Američanka Jessica Combsová. Tá ho dosiahla v roku 2019 (841 km/h) a počas tohto pokusu tragicky zahynula.



Koniec Murphyovej kariéry predznamenala havária na začiatku roku 1974, keď sa prevrátila so svojím dragsterom a zlomila si krk. Pred definitívnym koncom kariéry ešte absolvovala tour po USA. V roku 1992 ju uviedli do Medzinárodnej dragsterovej siene slávy a v roku 2017 do Siene slávy amerického motošportu. Informácie priniesla agentúra AP.