Vo veku 96 rokov zomrel nestor športovej žurnalistiky Jozef Kšiňan

Na archívnej snímke z 16. apríla 2011 Cenu Miroslava Procházku si preberá novinár Jozef Kšiňan (vľavo) od prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára Foto: TASR/Michal Svítok

Slávnostné odovzdávanie ocenení Slovenského futbalového zväzu významným osobnostiam slovenského futbalu. Na snímke zľava lekár slovenskej futbalovej reprezentácie a účastník OH 1980 v Moskve Ján Michalko (80), prvý prezident SFZ Milan Služanič (80), bývaly futbalový reprezentant SR Jozef Adamec (75) a dlhoročný športový redaktor a člen Siene slávy slovenského futbalu Jozef Kšiňan (90), 20. apríla 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 11. mája (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel v stredu nestor slovenskej športovej žurnalistiky a čestný člen Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Kšiňan. Informoval o tom portál olympic.sk.Jozef Kšiňan sa narodil 3. januára 1927 v Bratislave. Absolvent štúdia trénerstva na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave sa novinárskej a publicistickej práci venoval viac 70 rokov. Počas dlhej novinárskej kariéry pracoval v denníkoch Pravda, Práca a Smena, od roku 1978 až do odchodu do dôchodku pôsobil vyše dvadsať rokov v ČSTK, resp. jej pokračovateľke TASR. Venoval sa najmä futbalu, klasickému lyžovaniu a boxu. S TASR, kde viac než dvadsať rokov viedol športovú redakciu, externe spolupracoval aj dávno po dovŕšení osemdesiatky, keď sa zároveň venoval knižnej tvorbe.Dvadsať rokov bol Jozef Kšiňan podpredseda Klubu športových redaktorov, z toho titulu vedúci futbalovej komisie. Počas celého tohto obdobia mal na starosti organizovanie tlačových konferencií pred začiatkom ligovej súťaže a pred začiatkom jarnej odvety.Okrem toho viedol množstvo tlačových stredísk na významných športových podujatiach na Slovensku: na všetkých medzištátnych futbalových zápasoch v Bratislave v rokoch 1972 – 1992, na MS v klasickom lyžovaní 1970 vo Vysokých Tatrách aj na Tatranskom pohári v klasických lyžiarskych disciplínach 1965 – 1981 (spolu so Štefanom Mašlonkom a s Igorom Mrázom). Bol aj člen tlačových komisií na MS v krasokorčuľovaní (1973), aj na MS v ľadovom hokeji (1992) v Bratislave.Ako novinár pôsobil Jozef Kšiňan na piatich olympiádach – na OH 1968 v Mexico City, 1976 v Montreale a 1980 v Moskve, aj na ZOH 1980 v Lake Placid a 1994 v Lillehammeri. Pri olympijskej premiére výpravy samostatnej Slovenskej republiky na ZOH 1994 zároveň externe vykonával funkciu hovorcu slovenského olympijského tímu. Absolvoval aj množstvo ďalších vrcholných športových podujatí, vrátane svetových a európskych šampionátov vo futbale.Podieľal sa na príprave približne 30 publikácií, venovaných predovšetkým futbalu a histórii Slovana Bratislava – Polstoročie v belasom, Šesťdesiat rokov Slovana, 80 belasých rokov, 90 belasých rokov, Pohár je náš! (o triumfe družstva ČSSR na futbalových ME 1976 v Juhoslávii), Svet deväťdesiatich minút, Futbal - encyklopédia, či Zlatá kniha futbalu na Slovensku. Podieľal sa však aj na slovenskom vydaní prvej celistvej publikácie o olympijskej histórii v roku 1957.Bol však činný aj ako aktívny športovec v množstve odvetví: ako futbalista klubov ŠK Ružinov, ŠK Bratislava (dorastenecký majster Slovenska 1946), Sokol Práca a Dynamo Energia Bratislava, ako stolný tenista v ligových kluboch ŠK Ružinov a ŠK Baťovany, ale aj v ŠK Poštári, ŠK Bratislava, Sokol Práca a ŠK Železničiari (majster Slovenska 1946 v družstvách) a účastník mnohých medzinárodných turnajov na Slovensku a v Čechách, ako basketbalista v druholigovom Sokole Práca a ako tenista tiež v Sokole Práca Bratislava.Po skončení športovej kariéry bol úspešný tréner stolných tenistov ŠK Ružinov, ŠK Železničiari a v Sokole Práca, aj mládežnícky tréner hokejistov i futbalistov v Dyname Energia, Rapide i v Slovane Bratislava. V období rokov 1968 – 1981 bol i člen slovenskej futbalovej trénerskej rady.Slovenský olympijský výbor (SOV) jeho výnimočné publicistické a novinárske pôsobenie v roku 2003 ocenil udelením Bronzových kruhov SOV a v roku 2010 udelením svojho výročného ocenenia za publicistiku - Ceny Mira Procházku, a v roku 2017 aj prijatím za svojho čestného člena a udelením Zlatého odznaku SOV. Bol aj nositeľom Ceny fair play Ivana Chodáka, ktorú udeľuje Slovenský futbalový zväz, a členom Siene slávy slovenského futbalu. Bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch mu odovzdal Zlatý odznak MOV.Ešte aj niekoľko rokov po dovŕšení deväťdesiatky sa zúčastňoval na rôznych tlačových konferenciách a akciách SOŠV i ďalších športových subjektov a bol stále aktívny aj ako autor najmä textov o histórii slovenského športu, osobitne futbalu.uviedol pred deviatimi rokmi Jozef Kšiňan v rozhovore, ktorý bol súčasťou multimediálneho projektu TASR Osobnosti, tváre, myšlienky.Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 19. mája o 13.15 h v bratislavskom Krematóriu.